PSOL e MBL entram com pedido para derrubar MP de Bolsonaro

Revista Fórum - O PSOL e o Movimento Brasil Livre (MBL), geralmente em lados opostos, se mobilizaram nesta quinta-feira (14) para tentar frear os planos do presidente Jair Bolsonaro com a Medida Provisória 966, que afrouxa a responsabilidade de agentes públicos durante a pandemia do coronavírus.

O PSOL apresentou um ofício para o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), a solicitando a imediata devolução da MP por “flagrante inconstitucionalidade” e ainda prometeu ajuizar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.