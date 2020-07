PSOL quer convocar ministro da Defesa para explicar salário de brigadeiro que atua no Comando Sul dos EUA

Requerimento de convocação do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, foi protocolado na sexta-feira (17), após a divulgação de um vídeo em que o chefe do comando Sul, almirante Craig Faller, aparece dizendo que "os brasileiros estão pagando para o brigadeiro David Alcoforado trabalhar para mim” edit

247 - A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados pretende convocar o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, para prestar explicações sobre as atividades do brigadeiro David Almeida Alcoforado no Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos.

Requerimento de convocação do ministro foi protocolado na sexta-feira (17) após a divulgação de um vídeo em que o chefe do comando Sul, almirante Craig Faller, aparece dizendo ao presidente dos EUA, Donald Trump, que "os brasileiros estão pagando para ele vir para cá trabalhar para mim".

Segundo reportagem da jornalista Mônica Bergamo, Alcoforado é vice-diretor do J5, departamento que cuida de estratégia, diretriz política e planos. No Brasil, o militar ganhava salário bruto de R$ 29.101,70. Com a ida para o Comando Sul, o salário foi dolarizado e em abril chegou US$ 9.535,46, além de ter recebido outros R$ 10.314,64 em verbas indenizatórias.

"A afirmação de Feller, no entanto, aponta que a noção esdrúxula de uma dupla cadeia de comando sem violação do interesse nacional sequer é compartilhada pelos EUA", diz o requerimento protocolado pela bancada do PSOL.

​"Cabe agora ao Ministro Fernando Azevedo e Silva explicar se o brigadeiro do ar Alcoforado trabalha para os EUA ou para o Brasil. Deve também esclarecer quais os objetivos desta presença do Comando Sul dos EUA, se ela permanecerá depois da afrontosa declaração de Feller, e de se é compatível com o que dispõe nossa Constituição sobre as Forças Armadas e nossa soberania", completa o documento

