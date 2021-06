PT: Gabinete do Ódio de Bolsonaro intensifica fake news contra Lula para confundir a população

"As mentiras voltaram com tudo para tirar do foco o que realmente interessa, Bolsonaro não está governando o Brasil", diz texto publicado no site do PT edit

247 - "Parece que o desespero chegou na família Bolsonaro e as fábricas de mentiras estão funcionando sem parar", diz texto publicado nesta quinta-feira (10) no site do PT.

O partido denuncia o aumento das notícias falsas produzidas por Jair Bolsonaro e equipe para atacar o ex-presidente Lula, seu principal adversário para a eleição de 2022.

"O cardápio de fake news contra Lula e sua família sempre foi muito vasto. Mas as mentiras voltaram com tudo. É boi, boiada, milhões, trilhões! Tudo para tirar do foco o que realmente interessa, Bolsonaro não está governando o Brasil", diz o texto.

Na quarta-feira (9) Lula disse que o Brasil está cansado das mentiras de Bolsonaro e se apresentou de uma vez por todas como candidato à presidência.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.