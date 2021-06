Lula diz que povo está cansado e se apresenta de vez para ser candidato

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixa cada vez mais explícito que será candidato nas eleições presidenciais de 2022 para derrotar o bolsonarismo. Em entrevista concedida ao portal Meio Norte, do Piauí, nesta quarta-feira (9), o petista disse que “se for necessário para tirar o Bolsonaro que eu seja candidato, não tenham dúvida que serei”.

Ele ainda afirmou que “o povo está cansado”. “Liga a televisão, tá lá o Bolsonaro mentindo. Vai ver o jornal, tá lá o filho dele inventando uma fake news. Não há uma única mensagem de paz. É só ódio”, acrescentou.

O petista também criticou o governo Jair Bolsonaro ao lembrar que os 3 milhões de doses da vacina da Janssen chegarão ao Brasil na próxima terça-feira (15) perto do prazo de validade (27/06).

“Li no jornal hoje que o ministério da Saúde vai comprar vacina que está pra vencer. Vence dia 27 de junho. A verdade é que o presidente não está nem aí pra saúde do povo. Ele passa o dia preocupado é com qual pirotecnia ele vai criar no chiqueirinho dele”, disse o petista à Rede Meio Norte (PI).

De acordo com o ex-presidente, “o Brasil sempre foi referência em vacinação. Vacinamos 80 milhões de brasileiros em três meses na época do H1N1”. “O Bolsonaro nem lembrava mais que o Zé Gotinha existia... Foi lembrar depois que eu perguntei dele”, complementou.

Questionado sobre o clima de conflito no país, ele considera que “quem vai acabar com a polarização vai ser o povo, depois das eleições”. “Toda eleição tem polarização. O Biden acabou de polarizar com o Trump e ganhou. Falam em uma pessoa neutra, não existe neutralidade em eleição. É bom que o povo saiba bem claro o que cada um representa”, finalizou.

