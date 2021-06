Lula diz que Bolsonaro só quer saber "do chiqueirinho dele"

Ex-presidente Lula afirmou que Jair Bolsonaro "não está nem aí pra saúde do povo". "Ele passa o dia preocupado é com qual pirotecnia ele vai criar no chiqueirinho dele”, disse o petista, que também criticou o gerenciamento do governo federal para a aquisição de vacinas contra a Covid-19 edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o governo Jair Bolsonaro ao lembrar, nesta quarta-feira (9), que os 3 milhões de doses da vacina da Janssen chegarão ao Brasil na próxima terça-feira (15) perto do prazo de validade (27/06).

“Li no jornal hoje que o ministério da Saúde vai comprar vacina que está pra vencer. Vence dia 27 de junho. A verdade é que o presidente não está nem aí pra saúde do povo. Ele passa o dia preocupado é com qual pirotecnia ele vai criar no chiqueirinho dele”, disse o petista à Rede Meio Norte (PI).

“Estamos correndo atrás do prejuízo porque o Brasil não fez a lição de casa. Se todas essas ofertas de vacina não tivessem sido recusadas, teríamos evitado pelo menos metade das mortes no país. Colhemos o que foi plantado pela irresponsabilidade do presidente da República”, afirmou.

De acordo com o ex-presidente, “o Brasil sempre foi referência em vacinação. Vacinamos 80 milhões de brasileiros em três meses na época do H1N1”. “O Bolsonaro nem lembrava mais que o Zé Gotinha existia... Foi lembrar depois que eu perguntei dele”, complementou.

Li no jornal hoje que o ministério da Saúde vai comprar vacina que está pra vencer. Vence dia 27 de junho. A verdade é que o presidente não está nem aí pra saúde do povo. Ele passa o dia preocupado é com qual pirotecnia ele vai criar no chiqueirinho dele. — Lula (@LulaOficial) June 9, 2021

Estamos correndo atrás do prejuízo porque o Brasil não fez a lição de casa. Se todas essas ofertas de vacina não tivessem sido recusadas, teríamos evitado pelo menos metade das mortes no país. Colhemos o que foi plantado pela irresponsabilidade do presidente da República. — Lula (@LulaOficial) June 9, 2021

O Brasil sempre foi referência em vacinação. Vacinamos 80 milhões de brasileiros em três meses na época do H1N1. O Bolsonaro nem lembrava mais que o Zé Gotinha existia... Foi lembrar depois que eu perguntei dele. June 9, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.