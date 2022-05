PT irá à PGR contra Bolsonaro por crime de racismo

Apoie o 247

ICL

247 - O PT irá questionar Jair Bolsonaro na Procuradoria Geral da República (PGR) pelo crime de racismo, após o presidente voltar a afirmar que 'negros são pesados em arrobas'.

O anúncio foi feito pelo deputado Paulo Texeira. "O presidente Bolsonaro, ao dizer que 'negros são pesados por arrouba' , comete crime de racismo. O PT através da presidenta @gleisi e eu iremos representá-lo na PGR", afirmou Teixeira.

O presidente Bolsonaro, ao dizer que “negros são pesados por arrouba” , comete crime de racismo. O PT através da presidenta @gleisi e eu iremos representá-lo na PGR. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 12, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A expressão racista de Bolsonaro foi usada durante conversa com apoiadores no Palácio do Alvorada. "Conseguiram te levantar, pô? Tu pesa o quê, mais de sete arrobas, não é?", disse ele. Na conversa com apoiadores, Bolsonaro ri e ironiza o fato de ter sido alvo da Justiça por ter usado a expressão de cunho discriminatório. "Sabia que já fui processada por isso? Chamei um cara de 8 arrobas", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes de assumir a Presidência, Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria e condenado pela Justiça de primeira instância por ter afirmado que visitou uma comunidade quilombola e que "o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas" e que "nem para procriador ele serve mais". A acusação da PGR foi rejeitada pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) em 2018.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE