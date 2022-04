PT já tem nome favorito para substituir atual marqueteiro de Lula, diz colunista

Apoie o 247

247 - Diante das críticas ao marketing da campanha do ex-presidente Lula (PT), o PT já tem um nome favorito para substituir o atual marqueteiro, Augusto Fonseca.

Segundo Igor Gadelha, do Metrópoles, dirigentes já iniciaram as conversas com o publicitário baiano Sidônio Pereira.

Ele cuidou do marketing da campanha de Fernando Haddad (PT) à Presidência em 2018, além de ter atuado em campanhas na Bahia, do atual governador do estado, Rui Costa (PT), e do ex-governador baiano e atual senador Jaques Wagner (PT-BA).

