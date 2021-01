PT vai ao STF para governo abastecer Manaus com oxigênio em 24 horas

O PT pede que o ministro Ricardo Lewandowski determine ao Ministério da Saúde, o abastecimento de oxigênio e outros insumos necessários ao atendimento dos internados nos hospitais de Manaus. Cidade vive crise sem precedentes com colapso na Saúde edit

247 - O Partido dos Trabalhadores protocola na noite desta quinta-feira (16) uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando que a Corte obrigue o governo de Jair Bolsonaro a realizar o abastecimento imediato de oxigênio em Manaus. A ação ficará sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski.

O deputado federal Alexandre Padilha (PT), ex-ministro da Saúde, afirmou que tragédia de Manaus já estava anunciada em meio à incompetência do governo. “Mais uma vez temos que recorrer à Justiça diante da omissão, inoperância e chacotas do governo Bolsonaro ao colapso preanunciado de Manaus”, afirmou.

Manaus vive uma situação dramática e sem precedentes. Com internações por Covid-19 batendo recordes, unidades de saúde ficaram sem oxigênio. A White Martins, maior fornecedora do produto no Amazonas, também informou que negocia o transporte de oxigênio da filial na Venezuela para o Brasil.

Para frear o vírus, o governo decidiu proibir a circulação de pessoas entre 19h e 6h em Manaus.

No pedido ao STF, o PT solicita que o ministro Lewandowski determine:

1 – Que o Ministério da Saúde garanta em 24 horas o abastecimento de oxigênio e outros insumos necessários ao atendimento dos internados nos hospitais de Manaus;

2 – Que o Ministério da Saúde instale hospitais de campanha com leitos necessários ao atendimento de todas as pessoas que necessitem;

3 – A decretação de lockdown em Manaus, com exceção dos serviços essenciais;

4 - Que a Força Nacional seja utilizada em Manaus para garantir e auxiliar na segurança pública para decretação de lockdown

5 - Convocar médicos dos Programas Mais Médicos e Mais Médicos para o Brasil para o Estado do Amazonas, inclusive com possibilidade para médicos brasileiros formados no exterior, conforme estabelecido pela Lei 12.871, de 2013

