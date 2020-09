Punição máxima que CNMP poderá aplicar a Dallagnol é de censura ou advertência

Integrantes do CNMP avaliam que a punição máxima que o ex-coordenador da Lava Jato Deltan Dallagnol poderá receber na ação movida pelo senador Renan Calheiros será a de censura ou advertência. Processo contra Dallagnol voltará à pauta do colegiado nesta terça-feira (8) edit

247 - Os integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) avaliam que apesar das chances do colegiado formar maioria para punir o procurador Deltan Dallagnol na ação movida pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) a punição máxima que ele poderá ser aplicada será a de censura ou advertência.

O processo em que Calheiros acusa Dallagnol de tentar interferir na eleição para a presidência do Senado em 2018 voltará à pauta do colegiado nesta terça-feira (8).

Segundo reportagem da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, a tendência inicial do CNMP era aplicar uma pena de suspensão, mas a punição,terá que ser revista em função do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux ter determinado a suspensão de uma punição anterior aplicada ao procurador.

