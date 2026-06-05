Quaest realiza primeira pesquisa após tarifaço de Trump apoiado pelos Bolsonaros

247 - A Quaest inicia nesta sexta-feira uma nova rodada de pesquisa de intenção de voto para a Presidência da República, em um cenário marcado por acontecimentos que movimentaram o debate político nacional nas últimas semanas. O levantamento, encomendado pelo banco Genial, será realizado presencialmente com 2.004 eleitores em todo o país até segunda-feira e terá seus resultados divulgados na próxima quarta-feira.

As informações foram divulgadas pelo jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo. Esta será a sexta pesquisa Genial/Quaest de 2026 e a primeira realizada após uma série de fatos considerados relevantes para a corrida presidencial de outubro.

Entre os episódios que deverão influenciar a percepção do eleitorado estão as revelações envolvendo a relação entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o empresário Daniel Vorcaro, a aprovação na Câmara da proposta que extingue a escala de trabalho 6x1, a visita de Flávio Bolsonaro ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a imposição de novas tarifas comerciais pelo governo norte-americano.

A pesquisa buscará identificar se esses acontecimentos tiveram reflexos na disputa eleitoral. Um dos focos será avaliar os possíveis impactos do chamado Caso Dark Horse sobre a imagem de Flávio Bolsonaro. Para isso, o questionário incluirá perguntas específicas sobre o episódio, além de questões relacionadas à percepção dos eleitores sobre Donald Trump e as recentes sobretaxas anunciadas pelos Estados Unidos.

Os entrevistados também serão questionados sobre os efeitos das novas tarifas em suas vidas e na economia familiar. O levantamento pretende ainda verificar se esses acontecimentos contribuíram para fortalecer ou enfraquecer a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pela reeleição.

Outro destaque da pesquisa é a inclusão, pela primeira vez, do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa entre os nomes apresentados aos eleitores como possíveis candidatos ao Palácio do Planalto. A intenção é medir se sua entrada no cenário eleitoral altera o quadro de polarização que tem marcado as últimas disputas presidenciais.

A metodologia prevê uma etapa inicial em que o entrevistado informa espontaneamente se já escolheu um candidato e, em caso afirmativo, qual é sua preferência. Somente depois será apresentada uma lista com 13 nomes em ordem alfabética para que o eleitor indique sua escolha.

A relação de possíveis candidatos inclui Aécio Neves, Augusto Cury, Cabo Daciolo, Edmilson Costa, Flávio Bolsonaro, Hertz Dias, Heró Bezerra, Joaquim Barbosa, Luiz Inácio Lula da Silva, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Samara Martins.

Além da intenção de voto no primeiro turno, a pesquisa vai testar cenários de segundo turno envolvendo Lula contra Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Os entrevistados também serão questionados sobre o grau de convicção de seu voto e a possibilidade de migrarem para outro candidato caso seu preferido deixe a disputa.

O levantamento abordará ainda temas como avaliação e aprovação do governo Lula, expectativas econômicas, nível de endividamento da população e conhecimento sobre o programa Desenrola 2. Outra questão investigada será qual resultado eleitoral gera maior preocupação entre os eleitores: uma vitória de Lula ou de Flávio Bolsonaro.

A pesquisa também buscará medir a repercussão do encontro entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump, além da percepção dos brasileiros sobre o presidente norte-americano em meio às recentes tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos.

Na rodada anterior da Genial/Quaest, divulgada em maio, Lula aparecia na liderança da disputa com 39% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro registrava 33%, enquanto Ronaldo Caiado e Romeu Zema somavam 4% cada.