Flávio Bolsonaro se reúne com representante da Quaest em meio à crise após revelação de escândalo com Vorcaro

247 - O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se reuniu nesta segunda-feira (18) com um representante do instituto Quaest, em Brasília (DF). O encontro ocorreu no endereço de um aliado do parlamentar bolsonarista. As informações são da coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles.

A reunião ocorreu em meio à crise enfrentada pela campanha de Flávio Bolsonaro após o vazamento de mensagens trocadas pelo senador com o banqueiro Daniel Vorcaro. Os diálogos revelados pelo The Intercept Brasil indicam a existência de uma negociação milionária do senador bolsonarista com o dono do Banco Master envolvendo o financiamento do filme "Dark Horse".

Encontro com integrante da Quaest

Durante a conversa, Flávio fez perguntas ao integrante da Quaest sobre o cenário eleitoral. O senador estava acompanhado do senador Rogério Marinho (PL), apontado como coordenador-geral da campanha, além de auxiliares e integrantes da equipe de marketing.

Levantamentos internos obtidos tanto pelo Partido Liberal quanto pelo Partido dos Trabalhadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apontaram queda de três a cinco pontos nos trackings relacionados ao desempenho eleitoral de Flávio.