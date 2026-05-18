Lindbergh pede inclusão de Jair e Flávio Bolsonaro em inquérito que investiga ação de Eduardo nos EUA

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a inclusão do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no inquérito que investiga a atuação internacional de Eduardo Bolsonaro. As informações são da coluna Painel, da Folha de São Paulo.

A investigação, conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, apura supostas articulações do ex-deputado Eduardo Bolsonaro junto a autoridades estrangeiras para pressionar o STF. Eduardo é réu no caso e deve ser julgado até o fim deste ano sob acusação de coação relacionada à investigação da trama golpista.

Pedido ao STF amplia pressão sobre clã Bolsonaro

Segundo a investigação, Eduardo Bolsonaro teria atuado para que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionasse o Judiciário brasileiro e tentasse interferir no julgamento do caso envolvendo a tentativa de golpe.

Na petição encaminhada ao Supremo, Lindbergh afirma que Flávio Bolsonaro teria buscado recursos junto ao banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. De acordo com o parlamentar, os valores poderiam ter sido usados para manter Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, onde ele vive desde o ano passado.

Investigação apura recursos e atuação internacional

A justificativa apresentada para a captação dos recursos seria o financiamento do filme “Dark Horse”, produção sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro. No entanto, conforme a reportagem, a produtora responsável pelo longa afirmou não ter recebido qualquer valor do banqueiro citado no pedido.

Lindbergh sustenta que é necessário aprofundar as investigações sobre a origem e o destino dos recursos financeiros ligados ao caso. “É indispensável seguir o dinheiro para identificar quem recebeu, quem intermediou, para onde os valores foram enviados e se houve uso desses recursos na campanha internacional de Eduardo Bolsonaro por sanções, restrições de vistos, pressões diplomáticas e tarifas contra o Brasil”, afirmou o deputado.

Lindbergh cobra rastreamento do dinheiro

O parlamentar também pediu o compartilhamento de provas já reunidas nas investigações, além da preservação de mensagens, contratos, áudios, comprovantes bancários e metadados. O pedido inclui ainda apuração sobre possíveis crimes de lavagem de dinheiro, financiamento político irregular e coação no curso do processo.

Entre as medidas sugeridas ao STF estão o eventual bloqueio de bens, proibição de saída do país e apreensão do passaporte de Flávio Bolsonaro, caso o Supremo entenda haver elementos suficientes para adoção das medidas cautelares.