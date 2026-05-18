Flávio Bolsonaro cai de 3 a 5 pontos nos trackings após escândalo com Vorcaro

247 - A crise enfrentada por Flávio Bolsonaro (PL) após o vazamento de mensagens e áudios envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro já começa a produzir efeitos nas pesquisas internas da campanha do senador. De acordo com informações publicadas pela coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles, os chamados “trackings” apontaram uma queda no desempenho eleitoral do parlamentar nos dias seguintes à divulgação do caso.

Segundo aliados de Flávio Bolsonaro, a repercussão negativa surgiu após a revelação de que o senador teria negociado um patrocínio com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar um filme sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro. O episódio gerou desgaste dentro da campanha e impactou diretamente os levantamentos internos de intenção de voto.

Os dados obtidos pela equipe do senador indicam que Flávio perdeu entre três e cinco pontos percentuais, dependendo do recorte analisado. Em um dos trackings, divulgado na sexta-feira (15), o parlamentar caiu de 47,8% para 42,6%. No mesmo levantamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou de 47,5% para 49,1%.

Apesar do recuo nos números, interlocutores do senador afirmam que a oscilação ainda estaria dentro da margem de erro das pesquisas. Para integrantes da campanha, isso demonstraria que Flávio mantém uma base eleitoral consolidada e capaz de reagir diante da crise.

Nos bastidores, a avaliação é de que o eleitorado mais fiel do senador poderá atuar na recuperação da imagem do pré-candidato, principalmente após receber argumentos que sustentem a tese de que não houve irregularidade nem má-fé nas tratativas com o banqueiro.

Diante do impacto nas pesquisas, a campanha colocou em prática uma estratégia para tentar conter os danos políticos e retomar o crescimento nas intenções de voto. O foco inicial será fortalecer a comunicação com a militância bolsonarista.