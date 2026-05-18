Lula afirma a aliados que relação com Alcolumbre é institucional

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou a auxiliares que sua relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), é atualmente “apenas institucional”. A declaração foi feita durante uma conversa com aliados na Bahia, em viagem realizada na última sexta-feira (15).

A informação foi publicada pela CNN Brasil e revela o agravamento da crise política entre o Palácio do Planalto e o comando do Senado após a derrota da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo interlocutores do governo, Lula considera a possibilidade de reenviar o nome do atual advogado-geral da União à Casa em uma nova tentativa de aprovação.

A avaliação de integrantes do governo é de que uma eventual desistência da indicação poderia representar uma vitória política de Alcolumbre sobre o Planalto. Por isso, Lula estaria disposto a insistir na candidatura de Messias, mesmo diante da resistência de parte significativa do Senado.

Derrota no STF ampliou desgaste político

A rejeição ao nome de Jorge Messias expôs dificuldades na articulação política do governo federal dentro do Congresso Nacional. De acordo com relatos de bastidores, o Planalto não conseguiu consolidar apoio suficiente nem antecipar o cenário de derrota durante as negociações.

O desgaste entre Lula e Alcolumbre, porém, já vinha se intensificando antes mesmo da formalização da indicação ao STF. O presidente do Senado defendia internamente o nome do ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para ocupar a vaga na Suprema Corte.

Mesmo diante de alertas de integrantes da base governista sobre os riscos de derrota, Lula decidiu manter a escolha de Jorge Messias. A decisão aprofundou o distanciamento político entre o Executivo e setores influentes do Senado.

Clima entre Lula e Alcolumbre piorou após votação

Após o resultado negativo para o governo, o ambiente entre Lula e Alcolumbre ficou ainda mais tenso. Um dos episódios citados por parlamentares ocorreu durante a posse de Kassio Nunes Marques na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na cerimônia, os dois ficaram sentados lado a lado, mas não trocaram cumprimentos nem conversaram ao longo do evento, segundo relatos de senadores presentes.

Além da disputa envolvendo a vaga no STF, parlamentares também demonstram incômodo com operações policiais e vazamentos que atingiram membros do Congresso. Entre os episódios recentes estão a operação envolvendo o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PP-PI), e a divulgação de áudios do senador Flávio Bolsonaro com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Governo tenta recuperar articulação no Senado

Aliados de Davi Alcolumbre afirmam que o governo ignorou sinais claros de insatisfação dentro do Senado e perdeu capacidade de articulação política na Casa ao longo dos últimos meses.

Nos bastidores, interlocutores do presidente Lula avaliam que ainda existe espaço para uma nova ofensiva política em favor de Jorge Messias. A estratégia seria transformar a derrota anterior em demonstração de força do governo federal.

Apesar do cenário adverso e do desgaste na relação entre Executivo e Senado, Lula ainda não teria desistido da indicação do advogado-geral da União ao Supremo Tribunal Federal, segundo pessoas próximas ao presidente.