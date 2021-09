"Quando um documentário financiado pelo público atingiu tantas visualizações?", questiona Zé de Abreu

O ator rasgou elogios ao documentário 'Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil' e criticou a postura da mídia corporativa, que mais se preocupa em descreditar Joaquim de Carvalho e o Brasil 247 que em descobrir a verdade. Assista na TV 247 edit

247 - O ator Zé de Abreu, em entrevista ao Bom Dia 247 deste sábado (18), rasgou elogios ao jornalista Joaquim de Carvalho e seu documentário na TV 247 'Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil'. A produção já soma mais de 1 milhão de visualizações e levanta graves questões sobre a suposta facada que levou à eleição de Jair Bolsonaro em 2018.

"Não tenho acesso a esses dados, mas quantas vezes um site independente, como o 247, atingiu 1 milhão de visualizações em 5 dias em um documentário? Num documentário pago pela comunidade?", questionou o ator. "É um fenômeno".

Zé de Abreu criticou, ainda, a matéria rasteira da Folha de S.Paulo, que atacou o Brasil 247 e Joaquim de Carvalho. Ranier Bragon, que redigiu a peça, fugiu do debate. "Sentiram", pontuou o ator.

"No mínimo, se furou uma bolha. Quero dizer, a Folha e o Globo sentiram. 'Tem alguma coisa nova no ar e nós temos que reagir'. A primeira reação foi totalmente atabalhoada. Eu me senti envergonhado pelo jornalista (Ranier Bragon, da Folha de S.Paulo). Se ele for boa gente, o jeito que ele tratou o Joaquim não é uma troca de colegas. Essas são perguntas que se mandam para políticos corruptos, não para um colega jornalista, um decano do jornalismo", elogiou.

