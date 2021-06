Queiroga sugeriu diálogo entre Saúde e OMS com defensores do tratamento precoce

O ministro Marcelo Queiroga sugeriu que Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde dialogassem com "colegas médicos mesmo sobre áreas em que não haja convergência", como a do chamado "tratamento precoce" contra a Covid-19, ineficaz contra a doença edit

247 - O ministro Marcelo Queiroga sugeriu que Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde dialogassem com "colegas médicos mesmo sobre áreas em que não haja convergência", como a do chamado "tratamento precoce" contra a Covid-19, ineficaz contra a doença.

A sugestão do ministro de Jair Bolsonaro foi feita durante reunião virtual em abril com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, segundo coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

A fala de Queiroga está registrada em documentos do Itamaraty que foram enviados para a CPI da Covid no Senado. Segundo a jornalista, Queiroga defendia que era preciso avançar na harmonização das relações no Brasil para "maior êxito na luta contra a Covid-19", e que por isso era preciso maior diálogo entre todos.

O ministro também declarou que a imprensa "poderia ajudar a transmitir mensagens mais ponderadas" sobre a epidemia, repetindo o que sempre diz em público: "não é hora de jogar gasolina na fogueira. É hora de apagar o incêndio".

