Queiroga veta novas compras da coronavac

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve vetar a renovação do contrato da pasta com o Instituto Butantan (SP) para compra de novos lotes da CoronaVac, vacina desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal Valor Econômico, o ministério já teria descartado a aquisição de novas doses após estudo encomendado por Jair Bolsonaro (Sem partido) a Queiroga.

Números do ministério da Saúde apontaram que o país já contratou 100 milhões de doses da coronavac, sendo que as últimas 7.115.652 de doses seriam recebidas neste mês. Também havia negociação para outras 30 milhões de doses.

Queiroga é alvo de investigação da CPI da Covid. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destacou a alta probabilidade de o ministro ser indiciado ao término dos trabalhos da comissão.

