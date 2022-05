Queiroz celebra assassinatos no Rio e diz que esquerda terá 22 votos a menos no Rio

Pivô do esquema de corrupção da rachadinha, o bolsonarista Fabrício Queiroz celebrou a chacina no Rio, explicitando a degradação moral do Brasil edit

247 - Pivô do esquema de corrupção da rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, o ex-assessor Fabrício Queiroz comemorou a chacina realizada pela polícia nesta terça-feira, 24, na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio de Janeiro.

“Menos 22 votos da esquerda”, escreveu Queiroz em referência aos mortos causados durante a operação policial (dados atualizados sobre a chacina indicam 25 mortes).

Em outra postagem no Twitter, Queiroz afirmou: "Mais de 20 marginais mortos no complexo da penha. Advinha? Comoção da grande mídia. Questionamentos sobre a “eficácia” da operação e etc… Operação tão violenta? E o que os bandidos fazem? Recebem a polícia com café e bolo? Se oferecem bala, tem q levar BALA também! Bom dia!"

Queiroz é amigo da família Bolsonaro e candidato a deputado federal pelo PTB. Explicitando a degradação moral do Brasil, a figura central do esquema de corrupção da rachadinha de Flávio Bolsonaro comemorou a terceira operação policial mais letal da história do Rio.

