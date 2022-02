Quem é Adrilles Jorge, o ex-BBB que chegou à Jovem Pan defendendo Bolsonaro

Comentarista, que já foi acusado de homofobia, racismo e machismo, fez gesto associado ao nazismo ao falar sobre a polêmica envolvendo Monark, do Flow Podcast edit

Revista Fórum - Com acusações de homofobia, racismo e machismo, Adrilles Jorge colocou mais uma na conta ao fazer saudação nazista durante programa da Jovem Pan nesta terça-feira (8).

Adrilles foi contratado pela Jovem Pan após sucessivas defesas ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e críticas a Lula (PT). Inicialmente, ele fazia parte apenas do elenco do programa Morning Show, onde foi colocado para defender as ideias da extrema direita conservadora. Posteriormente, foi ganhando espaço na emissora, e hoje participa de outros programas como comentarista.

Antes de se destacar na empresa, Adrilles, que tem 47 anos, formou-se em jornalismo na PUC-MG e se especializou em arte moderna. Atuou como repórter, editor, produtor de televisão, revisor, redator e colunista. Em 2015, foi um dos participantes do reality show Big Brother Brasil, da Globo.

Em julho de 2021, ao comentar as acusações de corrupção contra Bolsonaro, o ex-BBB chamou as “rachadinhas” de “acordo entre patrão e funcionário”. “Se alguém decidir de comum acordo te dar um dinheiro, não é roubo”, pontuou. Ele também já fez declarações negacionistas, minimizando a gravidade da pandemia da Covid-19.

Leia a íntegra na Fórum.

