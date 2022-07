"Querem apagar sua memória, mas não terão sucesso", diz Lula sobre vandalismo contra estátua de Chico Mendes

Apoie o 247

247 - Na última sexta-feira (1º), a estátua que homenageia o líder seringueiro e ambientalista Chico Mendes em Rio Branco, no Acre, foi derrubada e vandalizada. A estrutura, que fica na Praça dos Povos da Floresta, até a noite deste sábado (2), permanecia tombada no chão.

"Assassinaram Chico Mendes e isso não matou suas ideias. Os que vandalizaram sua estátua em Rio Branco também tentam apagar sua memória, mas também não terão sucesso", escreveu o ex-presidente Lula em suas redes sociais sobre o ataque.

Os familiares de Chico Mendes também cobraram uma investigação e providências contra a depredação não só ao patrimônio público, mas histórico e cultural de nosso País.

"Estamos falando da imagem simbólica do Patrono do Meio Ambiente Brasileiro. Não tomar nenhuma medida confirma a disposição do atual governo de continuar agindo para o apagamento do símbolo maior do Estado do Acre", enfatizou Angela Mendes, filha de Chico Mendes.

