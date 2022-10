Randolfe anuncia notícia-crime contra Bolsonaro por apologia à pedofilia

Apoie o 247

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Lula (PT), disse à TV 247 neste domingo (16), durante entrevista ao Bom Dia 247, que ingressará no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma notícia-crime contra Jair Bolsonaro (PL) por apologia à pedofilia.

"Nós estamos ofertando notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra este senhor - mais uma notícia-crime - para que seja aberto inquérito para investigar apologia à pedofilia,tal qual foi apregoado por ele no dia de ontem", informou.

O senador participou nesta manhã de uma caminhada ao lado da também senadora e ex-presidenciável Simone Tebet (MDB-MS), em apoio a Lula. O ato, segundo Randolfe, "demonstra que o Brasil quer se ver livre do fascismo, desta tragédia que nós estamos vivendo nos últimos quatro anos. Nós chegamos nos últimos quatro anos ao pior do pior que tem. O que nós temos visto de Jair Bolsonaro é um país que lamentavelmente nós descobrimos que estava nas entranhas da formação nacional, do escravismo, do colonialismo, do machismo. Mas é este país que está a 13 dias de ser resgatado".

Ele ainda reforçou que a eleição presidencial deste ano não se trata apenas de uma disputa política. "Pedófilo, autoritário, miliciano, preconceituoso. É contra isso que nós estamos enfrentando. A eleição dos próximos dias não se trata de uma disputa entre direita e esquerda, não se trata de uma disputa de liberais e socialistas, entre social-democratas e socialistas. Não se trata de uma disputa dentro dos marcos do pacto civilizatório. É uma disputa contra o fascismo. Qualquer democrata, qualquer liberal, qualquer democrata, qualquer pessoa com o mínimo de humanidade, de senso humanitário, tem que cerrar fileiras na luta para salvar o país".

