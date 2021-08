Randolfe denuncia Lindôra Araújo, da PGR, no CNMP por questionar eficácia das máscaras

247 - Vice-presidente da CPI da Covid, o senador Randolfe Rodrigues (Rede) entrou com representação no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) contra a subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo após ela afirmar que Jair Bolsonaro não cometeu crime ao participar de eventos sem máscara.

A procuradora afirmou em parecer que não é “possível realizar testes rigorosos, que comprovem a medida exata da eficácia da máscara de proteção como meio de prevenir a propagação do novo coronavírus.”

O senador argumentou que a justificativa de Araújo é “de todo inadequada”. “Ante tal manifestação do Ministério Público, o cidadão comum sente-se, para além de desestimulado, autorizado a não aderir a um comportamento fundamental de prevenção à saúde pública”, disse.

Ele também questionou o fato da procuradora ter pedido ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o desembargador Eduardo Almeida Prado, do Tribunal de Justiça de São Paulo, fosse investigado por passear sem máscara numa praia em Santos (SP). Uma contradição.

