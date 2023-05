Randolfe quer multar o Google em 20% do faturamento e bloquear as contas bancárias da empresa

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Senado, anunciou nesta segunda-feira (1°) que irá acionar o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para investigar e multar a plataforma Google por conta da campanha contra o PL das Fake News.

"Solicitarei ao CADE, cautelarmente, a remoção do conteúdo, abstenção de reiteração de práticas análogas e fixação de multa no valor máximo de 20% do faturamento bruto, além do bloqueio cautelar nas contas bancárias do Google", disse Randolfe pelço Twitter.

Na página inicial de buscas do Google há um link que afirma "O PL das Fake News pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil". Ao clicar, o leitor é direcionado a uma nota da plataforma com críticas à proposta.

Solicitarei ao CADE, cautelarmente, a remoção do conteúdo, abstenção de reiteração de práticas análogas e fixação de multa no valor máximo de 20% do faturamento bruto, além do bloqueio cautelar nas contas bancárias do Google. May 1, 2023

>>> Google é criticado nas redes por campanha contra PL das Fake News

Além do Cade, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon), órgão do Ministério da Justiça, irá investigar suposta prática abusiva da plataforma Google em relação ao debate sobre o PL das Fake News. O anúncio foi feito pelo ministro Flávio Dino.

O colunista do UOL Tales Faria disse nesta segunda-feira (1) que não acredita que a votação do Projeto de Lei 2630, das fake news, aconteça nesta terça-feira (2). Segundo Faria, líderes governistas e da oposição devem se reunir e avaliar se o PL tem condições de ser votado, pois a probabilidade da votação ser adiada é grande em virtude do posicionamento da Frente Parlamentar Evangélica, liderada pelos Republicanos.

“Está um problema sério com os evangélicos. O Republicanos, que é uma espécie de feudo da Igreja Universal, já mudou de posição. Votou a favor da urgência e no mérito já anunciou que não irá votar, e sem eles, no mérito, a tendência é o governo perder. Isso já faz os líderes governistas pensarem se dá para votar”, explica o colunista”, pontuou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.