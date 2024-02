Reabilitação política de José Dirceu pode levá-lo à Câmara em 2026

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) busca seu retorno à ativa na cena política brasileira. Com planos de participar de campanhas municipais estratégicas para o PT, Dirceu destaca a necessidade de uma reflexão profunda sobre o papel da agremiação diante da atual ascensão da "força da direita". A movimentação em prol da reabilitação política de Dirceu conta com o respaldo do presidente Lula (PT), segundo o Estado de S. Paulo.

O ex-ministro, que está inelegível, apresentou uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de sua defesa, liderada pelo advogado Roberto Podval, buscando a anulação de todas as condenações na operação Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes é responsável pelo caso, e a defesa argumenta pela extensão dos benefícios concedidos a Lula após revelações na Operação Spoofing. Diante do desgaste crescente da Lava Jato e confiante em uma possível vitória jurídica, Dirceu vislumbra a possibilidade de concorrer nas eleições de 2026, inclusive com a ideia de retornar à Câmara dos Deputados. >>> "Vai ficar puto": como Moro e a Lava Jato perseguiram José Dirceu para prender Lula

continua após o anúncio

O deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP), pré-candidato à Prefeitura de Osasco, expressou seu entusiasmo pela volta de José Dirceu, destacando que o ex-ministro poderia contribuir significativamente para o projeto político do país, mencionando já a organização de um debate em Osasco. >>> Tarso Genro sugere candidatura de José Dirceu a deputado federal em 2026

José Dirceu, por sua vez, manifesta sua intenção de ajudar o governo e o PT nos bastidores, participando da campanha como cidadão e militante nas cidades prioritárias definidas pelo diretório regional do partido. Na prática, ele já tem desempenhado papel na construção de alianças, como no caso da conversa com Marta Suplicy antes de ela aceitar o convite de Lula para retornar ao PT e ser vice de Guilherme Boulos (Psol) na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

continua após o anúncio

Dirceu considera a conquista de São Paulo como crucial na luta contra o fortalecimento do Centrão e do bolsonarismo. Além de pregar um segundo mandato para Lula, ele evita falar sobre seus próprios planos políticos, afirmando que a decisão só será tomada no segundo semestre de 2025, após consulta à direção do PT e ao próprio Lula, e dependerá da situação política e da conjuntura.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: