Recebido por Macron, Lula diz que busca recuperar confiança internacional no Brasil

Rede Brasil Atual - “O Brasil não se resume a seu atual governante”, disse Lula em rede social, nesta quarta-feira (17), antes de ser recebido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, sede do governo. “Essa é a razão da minha viagem. Recuperar a confiança no Brasil.”

O mandatário francês já teve desentendimento público com o atual presidente brasileiro, por questões relacionadas à Amazônia e políticas ambientais. Além disso, em 2019 Jair Bolsonaro fez comentário ofensivo à mulher do francês, que lamentou o pronunciamento “extremamente desrespeitoso”.

Já Lula foi recebido com protocolo de chefe de Estado. Ao lado dos ex-ministros Celso Amorim e Aloizio Mercadante (foto acima), discutiu com Macron, segundo relatou, temas como urgência climática e combate a fome e pobreza. “Também conversamos sobre o futuro da União Europeia e a integração da América Latina”, acrescentou o petista.

Entre os vários contatos que manteve até agora, o ex-presidente reuniu-se em Berlim com Olaf Scholz, provável futuro chanceler alemão. De lá, foi para Bruxelas, onde discursou no Parlamento Europeu. Ontem (16), já em Paris, Lula almoçou com a prefeita, Anne Hidalgo, e fez palestra no Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po). Antes do encontro com Macron, recebeu o prêmio Coragem Política, concedido pela revista Politique Internationale. Ele ainda deve passar pela Espanha.

“Acredito que os líderes mundiais precisam sentar à mesa para dialogar e enfrentar esses desafios com uma governança global”, afirmou Lula. “Dividimos preocupações como o avanço da extrema direita pelo mundo e as ameaças à democracia e aos direitos humanos.”

À tarde, Lula concluiu a agenda política em Paris em encontro com o ex-presidente da França, François Hollande. “Conversamos sobre o quadro político no país e a atuação do Partido Socialista francês”, tuitou.

