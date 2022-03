"Recuperação eleitoral de Bolsonaro é voo de galinha", diz Rodrigo Vianna

Apoie o 247

247 - O jornalista Rodrigo Vianna participou do programa Bom Dia 247 deste domingo (20) e analisou as últimas pesquisas que apontam um tímido crescimento de Jair Bolsonaro no pleito eleitoral, como apontou a pesquisa Quaest divulgada na sexta-feira (18). De acordo com o levantamento, Lula tem 44% das intenções de voto contra 26% do segundo colocado, Jair Bolsonaro (PL).

O jornalista apontou que o novo aumento dos combustíveis vai bloquear o aumento de Bolsonaro nas pesquisas. "É um voo de galinha. Eu não considero que ele vá passar desses 30% das intenções de voto", avaliou.

Vianna considera que Bolsonaro cresceu nas pesquisas após receber votos do ex-juiz suspeito Sergio Moro. "Seus eleitores percebem a inviabilidade de sua candidatura e voltam para Bolsonaro", observou.

Vianna seguiu sua análise eleitoral e ponderou que "Bolsonaro não tira votos de Lula". "Ele cresce um pouco acima da margem de erro, mas é justamente por conta desse regresso de votos de eleitores que desistiram do Moro ou da terceira via", finalizou.

