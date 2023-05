Registro falso de vacinação de Bolsonaro usa email com nome de Lula, mostra boletim de ocorrência

Apoie o 247

247 - O registro falso de vacinação de Jair Bolsonaro (PL) contra a covid-19 no estado de São Paulo teve um dado colocado com o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O email "[email protected]" foi registrado na ficha de vacinação. Foi o que mostrou um boletim de ocorrência feito pela Prefeitura de São Paulo, de acordo com reportagem do portal Uol e publicada nesta quinta-feira (4).

No sistema da prefeitura paulistana consta que Bolsonaro foi vacinado com o imunizante de dose única da Janssen contra a covid-19 na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Peruche, na zona norte da capital, em 19 de julho de 2021. Mas ele estava em Brasília (DF) na data da suposta vacina.

De acordo com a prefeitura de São Paulo, a pessoa que teria aplicado a vacina nunca trabalhou na UBS Parque Peruche indicada no sistema e o lote citado como aplicado não foi disponibilizado na capital. A unidade também disse que nunca atendeu Bolsonaro.

A Controladoria-Geral da União (CGU) e Polícia Federal (PF) investigam o caso.

Operação da PF

Dois aliados de Bolsonaro, o ex-major do Exército Ailton Barros e o tenente-coronel Mauro Cid, foram presos nesta quarta-feira (3) pela Polícia Federal na Operação Venire, sobre um esquema de falsificação de informação sobre cartões de vacina.

A PF disse que Bolsonaro e o coronel tinham "plena ciência" da mudança ilegal em informação dos cartões de vacinação do ex-ocupante do Planalto.

