Relógio moldado em ouro e com pulseira de jacaré que Bolsonaro tentou se apropriar é um dos mais caros do mundo

Apoie o 247

ICL

247 - A caixa de joias masculinas dada pela monarquia saudita que Jair Bolsonaro (PL) tentou se apropriar após membros de uma comitiva oficial introduzi-la ilegalmente no Brasil contém um dos relógios mais caros e exclusivos do mundo, avaliado em cerca de R$ 800 mil.

Os itens, que foram entregues nesta sexta-feira (24) pela defesa do ex-mandatário a uma agência de penhores da Caixa Econômica Federal, em Brasília, após uma determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), estavam avaliados inicialmente em R$ 400 mil.

Segundo a Folha de S. Paulo, o Chopard L.U.C Tourbillon Qualité Fleurier foi apresentado ao público em 2014 e teve apenas 25 unidades produzidas. O relógio possui caixa moldada em ouro e pulseira de couro de jacaré. Conforme a reportagem, a nomenclatura Au750 “determina que há 75% de ouro puro em sua manufatura. Até o sistema de fechamento da pulseira é feito com o metal nobre”.

De acordo com a empresa, o ouro utilizado no objeto teria sido extraído de forma artesanal em países da América do Sul - que não tiveram os nomes informados - por trabalhadores regularizados e é certificado pela Qualité Fleurier, responsável pelo monitoramento da produção.

A pulseira de couro de jacaré também teria sua origem controlada e a certificação é feita pela CITES, sigla em inglês para a 'Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Silvestres Ameaçadas de Extinção'.

Nas bordas aparecem uma série de letras números que garantem a procedência e a exclusividade desse Chopard.

Nesta sexta-feira, a defesa de Bolsonaro também entregou uma pistola calibre 9mm e um fuzil calibre 5,56mm que haviam sido "dadas" a ele por autoridades do Emirados Árabes. Juntos, esses itens podem valer até R$ 57 mil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.