Renan diz que acordou com pressentimento: "Bolsonaro vai ser preso por aparelhar a PF"

ICL

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) ironizou a revelação de que Jair Bolsonaro avisou ao ex-ministro da Educação Milton Ribeiro que ele seria alvo de operação da Polícia Federal.

"Hoje acordei com um pressentimento: Bolsonaro vai ser preso por aparelhar a PF. Eu sei, mas não posso dizer por que sei. Como ele mesmo diz, pressentimento não é crime. Mas às vezes se confirma", escreveu Renan pelo Twitter.

Em conversa interceptada pela PF, Ribeiro diz para a filha que "isso pode acontecer, se houver indícios" e que Bolsonaro estava com um pressentimento de que queriam atingi-lo por meio do ex-ministro. No final, a filha alerta que ligou para o pai no "celular normal". O ex-ministro, então, desconversa e encerra a ligação.

Nas redes sociais, com a divulgação da conversa entre Ribeiro e sua filha, Bolsonaro ganhou o apelido de "sensitivo", numa crítica ao presidente que teria informações privilegiadas sobre a operação da PF.

Milton Ribeiro foi solto nesta quinta-feira (23), depois que o juiz federal Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), revogou a prisão preventiva do ex-ministro e de Gilmar Santos e Arilton Moura.

Hoje acordei com um pressentimento: Bolsonaro vai ser preso por aparelhar a PF. Eu sei, mas não posso dizer por que sei. Como ele mesmo diz, pressentimento não é crime. Mas às vezes se confirma. #BolsonaroPresoAmanha

June 25, 2022





