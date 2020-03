Resultado do teste de Coronavírus de Bolsonaro sai amanhã

247 - Jair Bolsonaro realizou nesta quinta-feira, (12) exame para detectar se ele contaminado pelo novo coronavírus. O resultado sairá amanhã.

O teste foi feito depois que o secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, ter exame confirmado para a doença. Wajngarten e Bolsonaro estiveram com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no jantar em Mar-a-Lago, no sul da Flórida, no sábado.

O receio dos médicos é que Bolsonaro possa ser assintomático, ou seja estar infectado mas sem apresentar os sintomas. Até a conclusão do exame, a recomendação é ele permanecer no Palácio da Alvorada. Bolsonaro completa 65 anos no próximo dia 21.

Outros integrantes da comitiva que viajaram para os Estados Unidos também estão sendo chamados para fazer o exame.