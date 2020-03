Confirmado: Wajngarten está com coronavírus e cúpula do governo Bolsonaro está em risco

Quem informa é Sophie Wajngarten, esposa do secretário de Comunicação do governo federal, Fábio Wajngarten. "Meu marido voltou de vagem de Miami ontem e fez o exame de covid que deu positivo", disse edit

247 - Sophie Wajngarten, esposa do secretário de Comunicação do governo federal, Fábio Wajngarten, afirmou nesta quinta-feira (12) que seu marido fez o teste do coronavírus e o deu positivo.

“Meninas , bom dia: conforme e-mail da escola ontem, meu marido voltou de vagem de Miami ontem e fez o exame de covid que deu positivo”, disse Sophie no grupo de Whatsapp das mães da escola onde estudam suas filhas.

Bolsonaro também cancelou viagem a Mossoró (RN) por suspeita da doença. Brasil tem agora 71 casos confirmados.