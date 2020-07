Roberto Jefferson convida Bolsonaro a disputar reeleição pelo PTB

247 - O ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, convidou Jair Bolsonaro a utilizar o partido para disputar a reeleição para a Presidência em 2022, segundo reportagem do Uol. Bolsonaro atualmente está sem partido, mas tem histórico em várias legendas, como o próprio PTB, do qual fez parte entre 2003 e 2005.

"Afirmei ao presidente Bolsonaro que tanto o PTB quanto ele e seu governo comungam do propósito de fazer com que o Brasil trilhe o caminho da competitividade, da eficiência, da modernidade e da prosperidade, e que seja um país com mais oportunidades de emprego e de empreender e com menos impostos e menos gastos públicos. E que somos os defensores da família, da vida, da liberdade, da propriedade, da democracia, da justiça e da Pátria, sagrados valores que os comunistas e socialistas tanto tentam destruir, mas que nós, os alferes de Deus e leões conservadores, jamais permitiremos", disse Jefferson em videoconferência.

Aliado de Bolsonaro, Jefferson é investigado por crimes contra a segurança nacional.

