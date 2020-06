Aliado de Bolsonaro, Roberto Jefferson é investigado por crimes contra a segurança nacional

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) investiga o novo aliado de Jair Bolsonaro, líder do PTB do centrão, Roberto Jefferson por crimes contra a honra e contra a segurança nacional, por ameaças feitas à Corte na internet.

Segundo reportagem do blog do jornalista Guilherme Amado, com base no Código Penal, o ex-deputado é acusado dos crimes de injúria, difamação e calúnia. Já com base na Lei de Segurança Nacional, Jefferson é acusado de impedir com grave ameaça o livre exercício dos Poderes; fazer propaganda pública de guerra; incitar a luta com violência entre as classes e caluniar o STF.

Nos autos enviados à defesa de Jefferson pelo ministro do STF Alexandre de Moraes constam reproduções de tuítes contra o Supremo. Após ser alvo da Polícia Federal (PF) em inquérito que apura a divulgação de fake news, ele também usou a rede social para pedir que Jair Bolsonaro promova um golpe militar.

‘“ACABOU PORRA!” Presidente Bolsonaro, chegou o momento, só depende do senhor. É sua iniciativa convocar O PODER MODERADOR DAS FORÇAS ARMADAS, Art 142 da Constituição. Essa afronta a harmonia entre Poderes, que parte do STF, nos levará ao caos. O povo anseia por isso. Contragolpe’, escreveu Jefferson na rede social.

