Alvo da PF, Jefferson repete "acabou, porra" de Bolsonaro e pede golpe militar

247 - O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), líder do centrãocondenado a sete anos de prisão por corrupção no esquema do mensalão e alvo de uma operação deflagrada pela Polícia federal nesta quarta-feira (27) no âmbito do inquérito das fake news, usou o Twitter para pedir que Jair Bolsonaro promova um golpe militar.

‘“ACABOU PORRA!” Presidente Bolsonaro, chegou o momento, só depende do senhor. É sua iniciativa convocar O PODER MODERADOR DAS FORÇAS ARMADAS, Art 142 da Constituição. Essa afronta a harmonia entre Poderes, que parte do STF, nos levará ao caos. O povo anseia por isso. Contragolpe’, escreveu Jefferson na rede social.

Mais cedo, Jair Bolsonaro já tinha ameaçado o Supremo Tribunal Federal (STF) ao dizer “não haverá mais outro dia como ontem”. “Acabou, porra” disse em referência à operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão na quarta contra pessoas aliadas a ele e acusadas de envolvimento na produção e distribuição e fake news.

Confira a postagem de Roberto Jefferson sobre o assunto.

