Roberto Jefferson reage a decisão de Moraes: "estamos sendo censurados pelo Supremo, contra a Constituição"

247 - O ex-deputado federal, bolsonarista e presidente do PTB, Roberto Jefferson, criticou à CNN a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, que desativou a conta do ex-parlamentar no Twitter, assim como de outros aliados de Jair Bolsonaro.

Jefferson, que já disse orar 'para Deus quebrar as mãos de ministros', afirmou que o Supremo age contra a Constituição. "Infelizmente é a pior corte do Supremo que se tem notícia. Ela é tão ruim que 'chutou' o Art. 5º da Constituição: 'Todos são iguais perante a lei'. Não há ninguém aqui que não esteja assinando o que diz. Nós estamos sendo obrigados a ter licença do Supremo, estamos sendo censurados pelo Supremo, contra a Constituição. Nós temos nossa vida e nossa honra a todo momento expostas na sociedade. Porque o ministro Fachin, o Barroso e Alexandre de Moraes mandam o camburão para nossas casas. É uma violação a sua vida privada, a sua honra, não entendo".

O presidente do PTB acusou os magistrados da Corte de cometerem práticas criminosas, apontando Alexandre de Moraes como o "chefe" do movimento. "Eu escrevo da minha cabeça, eu não tenho vinculação com nenhuma conta, a não ser comigo mesmo. Ninguém me paga para fazer nada. Abuso de autoridade é comum aos 11 ministros do Supremo, eles formaram essa prática criminosa, e o chefe é o ministro Alexandre de Moraes".

Roberto Jefferson ainda afirmou que não faz ameaças pelo Twitter e que não propaga conteúdo falso. "Toda a minha mídia é assinada por mim, tudo o que está ali, gostem eles ou não, eu assino, não é fake news, é verdade. Nós damos dimensão no Twitter'.

