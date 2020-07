Roberto Jefferson diz que 'ora para Deus quebrar as mãos de ministros' do STF

Depois de ataque homofóbico e racista contra ministros do Supremo, o ex-deputado disse no Twitter que espera que Deus lhe "permita" assistir à derrota da Corte edit

247 - Pouco antes de ter sua conta bloqueada no Twitter por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o ex-deputado Roberto Jefferson havia disparado outro ataque contra os ministros da Corte.

“Oro todos os dias para que Deus quebre as mãos de Barroso, Fachin e Alexandre de Moraes. Deus me permita assistir sua derrota e execração aos olhos do povo brasileiro“, postou nesta sexta-feira, em tom de ameaça.

Ele fez críticas a decisões dos ministros Luís Roberto Barroso, em 2014, e Edson Fachin, nas eleições de 2018. Já sobre Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre as fake news, do qual Jefferson é alvo, afirmou que “não vai perdoar” a “humilhação” pelos mandados de busca e apreensão em sua casa. Ele também chamou Moraes de “rancoroso tucano e comunista” e disse que a mesma ordem foi expedida na casa da sua ex-esposa, “para nos humilhar”.

Nesta semana, Jefferson também foi notícia por ter feito ataques homofóbicos e racistas contra ministros do STF. A declaração provocou uma ação da Associação Brasileira de LGBTs junto ao Ministério Público Federal por homofobia.

