Rogério Correia pede instalação de CPMI sobre financiamento de filme de Bolsonaro

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) apresentou pedido de criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar possíveis irregularidades no financiamento e na produção de “Dark Horse”, filme voltado à construção de uma narrativa biográfica e política sobre Jair Bolsonaro.

As informações constam do requerimento assinado por Correia e outros parlamentares. O documento pede a apuração de eventual uso de recursos de origem ilícita atribuídos ao empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, além de possível emprego de dinheiro público, inclusive por meio de emendas parlamentares.

A CPMI proposta teria 15 deputados e 15 senadores, além de suplentes, com prazo de 180 dias para concluir os trabalhos. O custo estimado da comissão é de R$ 200 mil.

Segundo o requerimento, reportagens da imprensa nacional apontaram que Vorcaro teria destinado cerca de R$ 61 milhões ao filme entre fevereiro e maio de 2025. O custo total da produção seria estimado em US$ 24 milhões, aproximadamente R$ 134 milhões à época.

O pedido também cita áudios e mensagens atribuídos ao senador Flávio Bolsonaro, nos quais ele teria atuado na negociação, cobrança e intermediação de pagamentos destinados ao projeto. O texto aponta ainda uma contradição entre a versão atribuída a Flávio, que teria reconhecido tratativas sobre aportes, e a posição da produtora, que teria negado o recebimento dos valores divulgados.

Para os autores do requerimento, a investigação deve apurar a origem dos recursos, a regularidade dos aportes financeiros, a existência de beneficiários ocultos e eventual uso de dinheiro público. O documento afirma que a CPMI não tem finalidade de censura artística ou limitação da liberdade de expressão.

Caso seja instalada, a comissão poderá requisitar documentos, convocar depoentes e aprofundar a apuração sobre possível financiamento político irregular, abuso de poder econômico e eventual uso de produto cultural como propaganda eleitoral dissimulada.

Relação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro exposta

A ligação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro ganhou repercussão após a divulgação, nesta quarta-feira (13), de áudios e mensagens atribuídos ao senador sobre a busca de recursos para “Dark Horse”. As mensagens de voz publicadas pelo Intercept Brasil mostram Flávio solicitando R$ 61 milhões ao banqueiro para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro.

Flávio negou irregularidades e afirmou que a iniciativa envolvia recursos privados. A reportagem também registrou que as mensagens atribuídas ao senador indicariam pedido por novos valores além do montante inicial, em meio à intenção de concluir o filme para lançamento no contexto eleitoral de 2026.