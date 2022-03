Rogério Correia vai a posto de gasolina e provoca Eduardo Bolsonaro: 'não vai protestar?'

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT- MG) fez uma provocação ao também deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) neste sábado (12). Em um vídeo publicado em sua conta no Twitter, Correia questiona por que Eduardo Bolsonaro junto com os bolsonaristas não estão protestando contra o preço da gasolina como fizeram em 2016, quando as bombas registravam, em média R$ 2,60/L nos governos Lula e Dilma frente aos quase R$ 8 no governo Bolsonaro.

“Ele gostava de ir ao posto e mostrar que a gasolina estava cara. Agora que está chegando a R$ 7,50, R$ 8 (no Acre até R$ 10) e se continuar essa política de preço que o Bolsonaro impõe à Petrobras vai chegar a R$ 10, cadê?. Os bolsominions sumiram, não vi ninguém no posto ”, questiona.

>>> Litro da gasolina passa dos R$ 11 em município no interior do Acre

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Correia, que está gravando o vídeo em um posto de gasolina, explica que não adianta Bolsonaro dizer que não pode interferir no preço do combustível. “O que ele precisa fazer é um controle de preços reais. O Brasil produz óleo através do pré-sal, que pode ser refinado, e isso coloca o Brasil em condições de ser autosuficiente. Essa autosuficiência deveria ser revertida para um preço melhor”, pontua.

>>> Gasolina brasileira é a mais cara do mundo para a renda da população e um tanque custa 25% do salário mínimo

O deputado destaca que a má gestão do governo Bolsonaro diante da política de preços dos combustíveis reflete não só nas bombas, mas na mesa do trabalhador brasileiro. “Além disso, aumenta também o preço dos produtos alimentícios. Ninguém aguenta essa carestia. São 14 milhões de desempregados”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Correia finaliza dizendo que o Brasil precisa dar um basta no governo Bolsonaro: “já deu”.

Assista ao vídeo:

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE