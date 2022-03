Litro da gasolina passa dos R$ 11 em município no interior do Acre

Em um país que já tem a gasolina mais cara do mundo, há cidade com litro custando R$ 11,56 edit

247 - O preço do litro da gasolina na cidade de Jordão, interior do Acre, é de R$ 11,56. Em Marechal Thaumaturgo, a 558 quilômetros da capital Rio Branco, o valor custa R$ 10,55 por litro do produto. O preço assusta em um país que já tem a gasolina mais cara do mundo se comparada ao salário mínimo dos trabalhadores.

De acordo com os aumentos anunciados pela Petrobrás nessa quinta e que passam a valer nesta sexta (11), o reajuste foi de 18,77% para a gasolina e de 24,9% para o diesel.

>>> Com alta de combustíveis no Brasil, motoristas correm para abastecer carros na Argentina e no Paraguai

O gás de cozinha também passa de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, um reajuste de 16%. A promessa feita pela equipe de Jair Bolsonaro de um gás de cozinha a R$ 35 virou piada nas redes sociais.

A Justiça Federal deu nesta sexta um prazo de três dias para o governo federal explicar o aumento dos combustíveis.

>>> Primeira reação ao tarifaço de Bolsonaro: cegonheiros e transportadores de combustíveis iniciam paralisação

