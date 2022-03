Promessa de gás de cozinha a R$ 35 vira piada nas redes

Promessa da equipe de Jair Bolsonaro, que tem como ministro da Economia, Paulo Guedes, foi lembrada por internautas. Preço médio do gás de cozinha ultrapassa os R$ 100 no país edit

247 - Internautas foram nesta quinta-feira (10) ao Twitter criticar o novo reajuste nos preços dos combustíveis e lembraram que, na campanha eleitoral de 2018, a equipe de Jair Bolsonaro prometeu uma valor do botijão de gás de cozinha a R$ 35.

O gás de cozinha passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, um reajuste de 16%. Atualmente, o botijão de 13 kg custa R$ 102,64 , em média, no Brasil, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No dia 27 de junho de 2019, por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo poderia reduzir o valor do gás de cozinha pela metade. Após se reunir com o então presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Guedes disse que o governo iria "reindustrializar o país em cima de energia barata".

"Essa maior competição em petróleo e gás, aceleração do ritmo de extração desses recursos naturais vão acabar chegando no botijão de gás da família, diminuindo em 30%, 40%, até 50% o custo do gás lá no final da linha", disse ele na ocasião.

A Petrobrás anunciou, nesta quinta, que o litro da gasolina aumentará 18,77% e o do diesel, 24,9%.

Nesta quinta, Bolsonaro tentou fugir da responsabilidade sobre os altos preços dos combustíveis e disse "eu não decido nada".

Cada vez que sair aumento de combustíveis e gás de cozinha eu vou publicar isso pic.twitter.com/QHuHfk6Ols March 10, 2022

Quando for abastecer o seu carro amanhã e achar o preço da #gasolina um absurdo, basta fazer o sinal da arminha com a mão para o frentista que na hora vc ganha desconto e paga os R$ 2,50 prometidos na campanha desse Minto de merda. #Taokey pic.twitter.com/VP5GptXLGh — Igo Nera Gay (@igoneragay) March 10, 2022

A Petrobrás anunciou hoje um novo aumento na gasolina, no disel e no gás de cozinha. E pensar que teve gente que acreditou nisso aqui 👇 pic.twitter.com/A1JJ6OXD10 — Humberto Costa (@senadorhumberto) March 10, 2022

Toda vez que a Petrobrás aumenta o valor do combustível eu lembro disso aqui. pic.twitter.com/MhALXEcuMw — Matraca (@Alexjovem1) March 10, 2022

