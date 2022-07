Rosa Weber manda PGR se manifestar sobre notícia-crime contra Pacheco, Marcos do Val e Davi Alcolumbre

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber encaminhou para manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) a notícia-crime em que o senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) acusa o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e os senadores Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e Marcos do Val (Podemos-ES), da prática do crime de corrupção na liberação de recursos do chamado orçamento secreto, utilizado pelo governo Jair Bolsonaro para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso Nacional.

"Antes de qualquer providência, determino a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a quem cabe a formação da opinio delicti em feitos de competência desta Suprema Corte, para manifestação no prazo regimental. Brasília, 12 de julho de 2022”, disse a ministra no despacho, de acordo com a CNN Brasil.

A notícia-crime apresentada por Vieira destaca a declaração do senador Marcos do Val que afirmou, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, ter recebido R$ 50 milhões em emendas do chamado orçamento secreto por ter apoiado a campanha de Rodrigo Pacheco à Presidência do Senado, em fevereiro do ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE