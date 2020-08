Rui Costa Pimenta: aborto é a principal ofensiva da extrema direita

O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, comentou o episódio da menina de dez anos estuprada pelo tio e alvo de protestos da extrema direita para não realizar o aborto. Para ele, a ofensiva contra o aborto é um instrumento de mobilização do fascismo e precisa ser combatido pela esquerda. Assista na TV 247 edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, comentou na TV 247 o caso da menina de dez anos que foi estuprada pelo tio durante quatro anos e foi submetida a um aborto em Recife na última semana. Segundo ele, as manifestações e ataques da extrema direita contra a realização do aborto na porta do hospital são “parte de uma ofensiva” geral. Os bolsonaristas teriam aproveitaram este caso para lançar o primeiro ataque “feroz”.

Para o analista político, trata-se de um “acontecimento de primeiro plano” e é preciso dar “mais importância” a isso, pois é um “carro chefe” da política dos fascistas. “É um instrumento que a direita abre o caminho para atingir determinado setores populares” com o apoio das igrejas, afirmou.

Rui destaca que a esquerda “não pode se confundir” com isso e que o ocorrido foi “um caso escandaloso”. “É parte de uma nova ofensiva da extrema direita no País”, reforçou. Por isso, o presidente do PCO defende que “esse movimento tem que ser enfrentado pela esquerda de maneira igualmente agressiva”, pois a luta vai “além do direito ao aborto”.

Ele destaca que os atos contra o aborto, em 2006, quando a direita começa a se opor ao PT, foram fundamentais para o reagrupamento dos fascistas que iriam se destacar, em seguida, no golpe de 2016.

Inscreva-se na TV 247 e assista à entrevista na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.