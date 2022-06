Sachsida faz mimimi nas redes e diz que foi reduzido a bolsonarista

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, foi às redes sociais para reclamar de ser classificado como "bolsonarista". Apesar de integrar o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro, e ter sido indicado para a pasta com a missão de acelerar a privatização da Petrobrás, Sachsida quer ser lembrado como intelectual do liberalismo.

"Para reflexão. Sinto isso na pele: como apoio o presidente @jairbolsonaro sou tratado assim a todo momento. Pouco importa que terminei meu doutorado aos 28 anos, que fui professor nos Estados Unidos, que escrevi livros. Tudo some sob o rótulo: bolsonarista", afirmou o ministro bolsonarista.

Sachsida é alinhado com o neoliberalismo do ministro da Economia, Paulo Guedes, e defensor da extrema direita, tendo sido seguidor e aluno do astrólogo Olavo de Carvalho, considerado um dos “gurus do bolsonarismo” e falecido em janeiro deste ano. Nesta linha, ele já chegou a dizer que a China “é uma merda”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira reações de internautas à declaração:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para reflexão. Sinto isso na pele: como apoio o presidente @jairbolsonaro sou tratado assim a todo momento. Pouco importa que terminei meu doutorado aos 28 anos, que fui professor nos Estados Unidos, que escrevi livros. Tudo some sob o rótulo: bolsonaristahttps://t.co/HmJ2t0BX7b — Adolfo Sachsida (@ASachsida) June 23, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre o ministro que se gaba de ter feito doutorado e lecionado nos EUA e reclama de ter sido reduzido a um « bolsonarista », só tenho a recomendar o texto da Teoria da semi-formação de Adorno no qual o filósofo fala da consciência dissociada. Tem gente que estuda pra nada. — Marcia Tiburi (@marciatiburi) June 25, 2022

Poxa, meu caro, mas como é que estuda tanto e se alia a isso? CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 25, 2022

Parabéns pelo currículo. Agora explica para o povo brasileiro essa taxa extra da conta de luz: reajuste de até 63,7%! E o preço dos combustíveis explodindo o orçamento das famílias: litro da gasolina saltou de R$ 7,232 para R$ 7,39, uma alta de 2,2%. Em São Paulo bateu R$ 8,890! pic.twitter.com/b6AEkcY2dP — PCdoB 🇧🇷 (@PCdoB_Oficial) June 25, 2022

Tem 33 milhões de pessoas passando fome e vc tem coragem de postar isso aqui. Bolsonarista é até um termo educado pra te chamar. https://t.co/dt0caogDER — Vinha (@felipevinha) June 25, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE