Saiba quem foi Luiz Gama, que dá nome ao novo prêmio de direitos humanos do governo federal

A 'Ordem do Mérito Princesa Isabel', criada pelo governo Jair Bolsonaro (PL) no final do ano passado como reconhecimento de mérito em ações na área de Direitos Humanos, foi revogada pelo Ministério dos Direitos Humanos. De acordo com a pasta, a homenagem a uma mulher branca, herdeira do trono imperial, pela sua atuação na área dos Direitos Humanos, transmite uma mensagem equivocada. Portanto, em substituição à Ordem, o MDH instituiu um prêmio com o nome de Luiz Gama (1830-82). Mas, afinal, quem foi esse personagem histórico?

Luiz Gama (1830-1882) foi um escritor, advogado, jornalista, ativista político e abolicionista brasileiro, nascido na então província da Bahia. Filho de mãe negra e pai branco português, foi vendido como escravo aos 10 anos de idade, tornando-se autodidata enquanto trabalhava em diversas atividades.

Gama se destacou na luta pela abolição da escravatura no Brasil, atuando como advogado para a libertação de escravos em diversas ações judiciais, usando argumentos legais baseados na legislação brasileira da época e na própria Constituição do Império. Ele é considerado um dos mais importantes líderes abolicionistas do país.

Além de sua atuação na causa abolicionista, Gama foi também um destacado escritor e jornalista, fundando diversos jornais e escrevendo poemas, contos e artigos para várias publicações da época. Ele foi também um dos fundadores do Partido Republicano Paulista e atuou como deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Gama é reconhecido por sua coragem, inteligência e liderança na luta contra a escravidão no Brasil. Ele enfrentou diversos obstáculos e preconceitos durante sua vida, mas sua contribuição para a história e a cultura do país é inestimável.

