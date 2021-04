Salles diz que deputados e senadores pediram para liberar madeira ilegal

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é acusado de tenta atrapalhar investigações sobre a maior apreensão de madeira ilegal do Brasil edit

247 - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que atuou para liberar a madeira ilegal apreendida a pedido de quatro senadores e três deputados federais e quatro senadores. Na Operação Handroanthus, a Polícia Federal apreendeu mais de 226 metros cúbicos de madeira, a carga foi avaliada em R$ 129 milhões.

"Nós fomos procurados primeiro pelo senador Jorginho Mello (PL-SC) e pela deputada Caroline de Toni (PSL-SC), porque são representantes do estado de Santa Catarina e parte desses empresários que se acham prejudicados são do estado de Santa Catarina, mas estão há décadas no Pará", disse o ministro em entrevista à CBN, conforme reportagem da Gazeta do Povo.

"Depois fomos procurados pelo senador Telmário Mota (Pros-RR), porque os seus eleitores lá no estado de Roraima também foram objeto de fiscalização. Fomos procurados pelo senador Zequinha Marinho (PSC-PA) e Mecias de Jesus (Republicanos-RR), ou seja, eu estou lhe falando de quatro senadores. Para além disso, três deputados federais", complementou.

O delegado Alexandre Saraiva, agora ex-chefe da PF no Amazonas, apresentou uma notícia-crime junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a investigação das condutas de Salles e do senador Telmário Mota (Pros-RR) por "atrapalharem as medidas de fiscalização".

Saraiva deixou a PF-AM, que passou a ser comandada pelo delegado Leandro Almada da Costa.

