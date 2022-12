Santos Cruz critica comandantes das Forças Armadas que cogitam entregar os cargos antes da posse de Lula

Apoie o 247

247 - O general Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro de Jair Bolsonaro e que rompeu com o atual ocupante do Palácio do Planalto, criticou a possível entrega dos cargos por parte dos comandantes das Forças Armadas antes do final do ano e da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

>>> Antecipação de comandos das Forças Armadas é insubordinação

“Comando exige responsabilidade de ponta a ponta. Você é nomeado e tem que exercer sua função, tem que lidar com seus espinhos. Tem que prestar honras regulamentais, não interessa para quem seja. Isso é funcional”, disse Santos Cruz ao ICL Notícias, de acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

“Espero que prevaleça o entendimento de que não é pessoal, não tem sentido fazer uma interpretação pessoal. Não se faz isso na vida militar, você vai com o ônus e o bônus disso”, completou.

