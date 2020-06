Sara Winter diz que Oswaldo Eustáquio, preso pela PF, idealizou acampamento dos 300

Ativista bolsonarista que foi presa por 10 dias, Sara Winter, disse que o blogueiro preso na manhã desta sexta-feira (26), Oswaldo Eustáquio, foi o idealizador do acampamento dos ‘300 pelo Brasil’, no Distrito Federal edit

247 - O bolsonarista preso pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira, 26, Oswaldo Eustáquio foi o "idealizador" do acampamento dos ‘300 pelo Brasil’, no Distrito Federal, segundo a ativista fascista Sara Winter.

A ativista foi presa por 10 dias após ação do Supremo Tribunal Federal (STF) contra atos antidemocráticos. Ela foi solta nesta quarta-feira, 24, deixando penitenciária feminina de tornozeleira eletrônica.

A PF prendeu Oswaldo Eustáquio, ex-assessor do Ministério dos Direitos Humanos, em Campo Grande (MS), na manhã de sexta-feira (26). Ele é investigado na Operação Lume, inquérito que apura financiamento e organização de atos antidemocráticos para a volta da ditadura militar e fechamento do Congresso Nacional e do STF.

A Polícia Federal localizou o ativista bolsonarista inicialmente em Ponta Porã (MS), na divisa com o Paraguai. Ele vinha sendo monitorado pois haveria perigo de ele deixar o país. Hoje, ele estava na capital do estado.

