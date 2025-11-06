Saúde suplementar supera 88 milhões de beneficiários em setembro

247 - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou nesta quinta-feira (6) os números atualizados sobre a movimentação de beneficiários de planos de saúde no mês de setembro de 2025. Segundo os dados, o setor de saúde suplementar atingiu 53,2 milhões de usuários em assistência médica e 34,9 milhões em planos exclusivamente odontológicos.

De acordo com a ANS, que publicou as informações em seu portal oficial, o número de beneficiários em planos médico-hospitalares aumentou em 332.837 em relação a agosto. No comparativo com setembro de 2024, o avanço foi de 1.426.001 vínculos, confirmando a tendência de expansão do setor. Já os planos odontológicos registraram acréscimo de 946.755 usuários em um ano.

Entre agosto e setembro de 2025, a saúde suplementar somou 357.669 novos vínculos. O levantamento mostra ainda que, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, todos os estados brasileiros tiveram crescimento no número de beneficiários em planos de assistência médica. Nos planos odontológicos, 21 unidades da federação registraram alta.

Adesões e cancelamentos

O aumento observado em setembro foi resultado da entrada de 1.347.958 novos vínculos e do cancelamento de 1.015.121 contratos. A ANS ressalta que esses números se referem a vínculos, e não necessariamente a indivíduos, já que uma mesma pessoa pode possuir mais de um plano ativo.

As adesões englobam diferentes tipos de movimentações, como novos beneficiários, transferências de carteiras e mudanças voluntárias de plano. Já os cancelamentos incluem encerramentos de contratos coletivos, desligamentos e óbitos. A taxa de rotatividade no período foi de 1,91%, indicando que mais de 1 milhão de vínculos foram substituídos no mês.

Nos 12 meses encerrados em setembro, o setor registrou 15.537.653 adesões e 14.111.652 cancelamentos, resultando em uma taxa de rotatividade acumulada de 27,2%. A ANS destacou ainda que os números podem sofrer ajustes retroativos devido a revisões periódicas feitas pelas operadoras.

O detalhamento completo dos dados, com evolução por tipo de plano e unidade federativa, está disponível na Sala de Situação do site da ANS.