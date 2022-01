"Se a terceira via não emplacar, a burguesia vai de Bolsonaro de novo", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO criticou editorial do Estadão, que, segundo ele, sinaliza que a burguesia pode tentar “reciclar” Jair Bolsonaro. Assista na TV 247 edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, em entrevista à TV 247, criticou o editorial do jornal O Estado de S.Paulo, em que ataca o ex-presidente Lula e sinaliza que pode fechar com as elites em uma articulação da burguesia.

“O Estado de S.Paulo é como uma circular de orientação da burguesia”, ironizou Pimenta.

Ele lembrou do áudio, obtido pelo 247, em que o banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual, não descartou apoio a uma candidatura pela reeleição de Jair Bolsonaro.

“Se a terceira via não emplacar, é o Bolsonaro. Entre as críticas ao Lula e as críticas ao Bolsonaro, as contra o primeiro são piores. Ainda mais agora, porque parece que o Bolsonaro meio que entrou na linha, não escutamos falarem dele quase. Quer dizer, o pessoal procurou o Bolsonaro e disse que pode reciclá-lo”, analisou.

