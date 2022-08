'Se ele aderir às minhas principais propostas, desisto da candidatura', diz Janones sobre Lula

"Vamos cobrar medidas objetivas e colocarei ele contra a parede", afirmou o candidato do Avante à Presidência, que vem trocando acenos com o ex-presidente e líder nas pesquisas edit

247 - Candidato à Presidência da República pelo Avante, André Janones falou ao UOL nesta segunda-feira (1) sobre seu encontro com o ex-presidente Lula (PT), marcado para quinta-feira (4).

Janones afirmou que se Lula se comprometer a aderir às suas "principais propostas", ele abrirá mão de sua candidatura. "Eu vou encontrar o Lula e, se ele acampar as minhas principais propostas, eu desisto da candidatura. Não vou deixar ninguém me passar um ‘melzinho’ para me enganar e me fazer de bobo. Eu não vou entrar em propostas vagas. Vamos cobrar medidas objetivas e colocarei ele contra a parede".

"Sou um candidato de três pontos na pesquisa [eleitoral], mas vou negociar com ele como se tivesse 30 pontos. Ou seja, vou pedir muito em termo de propostas", afirmou.

